Андрей Рублёв пробился во второй круг «Ролан Гаррос», одолев Ласло Джере

Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублёв одержал победу в первом круге турнира «Ролан Гаррос», в четырёх сетах одолев серба Ласло Джере, 57-ю ракетку мира. Матч спортсменов завершился со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. За это время Андрей Рублёв выполнил семь эйсов, реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 и допустил только одну двойную ошибку. Ласло Джере, в свою очередь, выполнил восемь эйсов, реализовал три брейк-пойнта из восьми, а также допустил шесть двойных ошибок.

Во втором круге Рублёв сыграет с хозяином турнира, победителем французского дерби между Артуром Казо и Корентеном Муте. Сейчас идёт четвёртый сет матча, в котором определяется будущий соперник россиянина.