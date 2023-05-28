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Андрей Рублёв пробился во второй круг «Ролан Гаррос», одолев Ласло Джере

Андрей Рублёв пробился во второй круг «Ролан Гаррос», одолев Ласло Джере
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Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублёв одержал победу в первом круге турнира «Ролан Гаррос», в четырёх сетах одолев серба Ласло Джере, 57-ю ракетку мира. Матч спортсменов завершился со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. За это время Андрей Рублёв выполнил семь эйсов, реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 и допустил только одну двойную ошибку. Ласло Джере, в свою очередь, выполнил восемь эйсов, реализовал три брейк-пойнта из восьми, а также допустил шесть двойных ошибок.

Во втором круге Рублёв сыграет с хозяином турнира, победителем французского дерби между Артуром Казо и Корентеном Муте. Сейчас идёт четвёртый сет матча, в котором определяется будущий соперник россиянина.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
28 мая 2023, воскресенье. 18:45 МСК
Ласло Джере
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 3 4  
6 		3 6 6  
             
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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