Хачанов: я был уверен, что могу сделать камбэк. Эта уверенность всегда оставалась во мне

Российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира, прокомментировал свой матч первого круга на турнире «Ролан Гаррос», в котором спортсмен смог одержать победу над французом Констаном Летьеном в пяти сетах, совершив камбэк после проигрыша в двух стартовых сетах.

«Честно скажу, уже в начале было желание взять матч, а не только в третьем сете, но первые два сета это не удалось сделать. До победы было так же далеко, как отсюда до Москвы ехать примерно (от Парижа. — Прим. «Чемпионата»).

Получил ли удовольствие? Конечно, когда ты переламываешь такие матчи и получаются такие камбэки, это запоминающиеся и приятные ощущения, конечно, когда ты выигрываешь их. Но не тогда, когда, например, камбэк почти состоялся, но ты, допустим, проигрываешь в пятом сете. Здорово, когда ты боролся и старался вернуться, но, конечно, вишенка на торте, когда ты ещё и смог выиграть.

Это был третий раз, когда я уходил с 0:2 по сетам? Я этого, если честно, не помнил. Такие матчи, конечно, откладываются и запоминаются, но потому, что ты выиграл в пяти сетах, а не потому, что вышел с 0:2. Честно, я не помню предыдущий такой матч. Они откладываются в памяти, но, наверное, на какой-то промежуток времени, а потом я помню, что выиграл в пяти, но не помню, что с 0:2.

В этом году условия на «Ролан Гаррос» ощущаются по-другому, то ли из-за погоды… Хотя сегодня было очень тепло и даже жарко. Но именно мячи и корты какие-то очень вязкие, медленные, удары в какой-то момент были не действенные. То есть они… Андрей (Рублёв. — Прим. «Чемпионата») так часто говорит: «Не летит. Улетает». Где-то ты начинаешь усиливать удар, мяч улетает, а когда бьёшь со средней скоростью, то не бывает именно хлёста. Потом я поменял натяжку, на три килограмма её опустил, и именно в третьем сете я как бы начал сначала. Я был уверен, что могу вернуться, могу сделать камбэк. Эта уверенность всегда оставалась во мне. Я ушёл с корта, чтобы немного перезагрузиться, откинуть все негативные мысли. И это помогло.

В пятом сете у соперника, по-моему, начались судороги, у него икру начало сводить, но проблемы были в основном на подаче, в игре он бегал, как и до этого. Публика, я думаю, французу помогала очень сильно, он на кураже играл, это его окрыляло», — приводит слова Хачанова YouTube-канал «Больше!»