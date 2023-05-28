Видеообзор победы Андрея Рублёва над Ласло Джере в первом круге «Ролан Гаррос»
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В воскресенье, 28 мая, седьмая ракетка мира из России Андрей Рублёв одержал победу над 57-й ракеткой мира из Сербии Ласло Джере в первом круге турнира «Ролан Гаррос». В четырёх сетах россиянин победил со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором выхода Андрея Рублёва во второй круг Открытого чемпионата Франции.
Данное видео доступно на Youtube-канале Roland-Garros. Права на него принадлежат Roland-Garros.
Во втором круге Андрей Рублёв сыграет с французским теннисистом Корентеном Муте, 61-й ракеткой мира. Ранее спортсмены играли друг против друга только один раз: в финале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар) в 2020 году, тогда победу в двух сетах одержал российский теннисист.
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