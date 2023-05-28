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Третья ракетка мира Пегула уверенно переиграла Коллинз в первом круге «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира Пегула уверенно переиграла Коллинз в первом круге «Ролан Гаррос»
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Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула в двух сетах обыграла соотечественницу Даниэль Коллинз (46-я ракетка мира) в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023. Счёт встречи: 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Пегула не выполнила ни одного эйса, реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти и допустила три двойные ошибки. На счету Коллинз три эйса, три реализованных брейк-пойнта из шести, а также пять двойных ошибок.

Во втором круге Пегула сыграет с итальянкой Камилой Джорджи (37-я ракетка мира), которая в первом круге переиграла француженку Ализе Корне. В прошлом году на «Ролан Гаррос» Пегула дошла до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице, польской теннисистке Иге Свёнтек.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2023, воскресенье. 21:40 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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