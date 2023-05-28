Третья ракетка мира Пегула уверенно переиграла Коллинз в первом круге «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула в двух сетах обыграла соотечественницу Даниэль Коллинз (46-я ракетка мира) в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023. Счёт встречи: 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Пегула не выполнила ни одного эйса, реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти и допустила три двойные ошибки. На счету Коллинз три эйса, три реализованных брейк-пойнта из шести, а также пять двойных ошибок.

Во втором круге Пегула сыграет с итальянкой Камилой Джорджи (37-я ракетка мира), которая в первом круге переиграла француженку Ализе Корне. В прошлом году на «Ролан Гаррос» Пегула дошла до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице, польской теннисистке Иге Свёнтек.