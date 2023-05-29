«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 28 мая

В воскресенье, 28 мая, прошёл первый день турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос». Все трое российских теннисистов, вступивших в борьбу в первый день соревнований, — Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Александр Шевченко, — в упорной борьбе прошли в следующую стадию турнира. Также во второй круг пробились пятая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас и 18-я ракетка мира из Италии Лоренцо Музетти.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами мужских матчей первого игрового дня на Открытом чемпионате Франции.

«Ролан Гаррос». Мужчины. Результаты первого игрового дня

Хуберт Хуркач (Польша, 13) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:3, 5:7, 6:4, 2:6, 6:4.

Карен Хачанов (Россия, 11) — Констан Летьен (Франция) — 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3.

Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — Даниэль Эванс (Великобритания, 20) — 6:4, 6:4, 6:4.

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Иржи Веселы (Чехия, SR) — 7:5, 6:3, 4:6, 7:6.

Лоренцо Музетти (Италия, 17) — Микаэль Имер (Швеция) — 7:5, 6:2, 6:4.

Андрей Рублёв (Россия, 7) — Ласло Джере (Сербия) — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Александр Шевченко (Россия) — Оскар Отте (Германия) — 7:5, 4:6, 6:1, 7:6.