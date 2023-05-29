Медведев удерживает лидерство в Чемпионской гонке ATP, Карацев и Шевченко улучшили позиции

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде. В силу отсутствия крупных турниров на прошедшей неделе изменения в рейтинге произошли минимальные. Так, первая ракетка Росиии Даниил Медведев продолжает лидировать. Второе место занимает испанец Карлос Алькарас, третье — у серба Новака Джоковича.
Также в топ-10 входят российские теннисисты Андрей Рублёв (6) и Карен Хачанов (9). Аслан Карацев поднялся на три строчки и занимает 39-е место, Александр Шевченко поднялся с 59-го на 53-е место. Роман Сафиуллин опустился на 10 позиций и теперь занимает 89-е место.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».
Чемпионская гонка ATP. 29 мая:
1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 4310 очков.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 3465.
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 2755.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 2635.
5 (5). Янник Синнер (Италия) — 2285.
6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 2260.
7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 2135.
8 (8). Тейлор Фритц (США) — 1925.
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 1585.
10 (10). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1545…
39 (42). Аслан Карацев (Россия)— 563…
53 (57). Александр Шевченко (Россия) — 489…
89 (79). Роман Сафиуллин (Россия) — 325.
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