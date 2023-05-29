«Колоссальная ошибка». Чешский журналист — о свисте французов в адрес Марты Костюк

Чешский журналист Станислав Кучера назвал свист болельщиков в адрес украинской теннисистки Марты Костюк ошибкой.

«Украинская теннисистка Костюк регулярно практикует этот жест. Как только Марта встречает на корте соперниц из России или Беларуси, она не пожимает им руку. А после проигранной воскресной дуэли с Соболенко она неожиданно услышала свист и улюлюканье из зала.

Вместо того, чтобы выразить поддержку многострадальной стране и её смелому и гордому представителю, французы совершили колоссальную ошибку, которая тут же разлетелась по всему миру», — написал Кучера в статье на сайте Idnes.cz.

Арина Соболенко, которой Костюк не пожала руку, была удивлена реакцией болельщиков. Изначально она подумала, что свист был направлен в её сторону, но вскоре поняла, что французские зрители оказывают ей поддержку.