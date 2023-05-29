Алексей Попырин — Аслан Карацев: онлайн-трансляция матча первого круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 29 мая, состоится матч первого круга «Ролан Гаррос», в котором 62-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев сыграет с представителем Австралии Алексеем Попыриным (85-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на корте номер 8 и начнётся не ранее 13:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Алексей Попырин — Аслан Карацев в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.
В основных сетках турниров ATP теннисисты ни разу друг с другом не играли, но встречались в квалификации соревнований в Казахстане в 2020 году. Аслан тогда победил со счётом 6:3, 6:3. Отметим, что в рейтинге он сейчас 62-й, а Алексей — 85-й, но при этом Карацев проходил отборочный турнир на «Ролан Гаррос», а Попырин попал напрямую. Связано это с тем, что приём заявок почти на все турниры закрывается за шесть недель по актуальному на тот момент рейтингу, а шесть недель назад россиянин был во второй сотне и в основную сетку, соответственно, не попадал.
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