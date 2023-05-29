Экс-тренер Серены Уильямс: этот «Ролан Гаррос» настоящий, а раньше был «Надаль Оупен»
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Известный тренер Рик Макки, который работал с Сереной Уильямс, Энди Роддиком, Марией Шараповой и другими известными теннисистами, высказался о турнире «Ролан Гаррос» — 2023. По его мнению, в этом году благодаря отсутствию на турнире Рафаэля Надаля другие спортсмены получат шанс побороться за первое место.
«Открытый чемпионат Франции в этом году — это настоящий «Ролан Гаррос». 14 предыдущих раз это был «Надаль Оупен» и всех приглашали побороться за второе место», — написал 68-летний тренер Рик Макки в своём «твиттере».
Напомним, Надаль не успел оправиться от травмы бедра, которую он получил на Открытом чемпионате Австралии в этом году. 18 мая испанец объявил о своём отказе от участия в «Ролан Гаррос» впервые с 2004 года.
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