Тарпищев: сёстры Андреевы могут удивить на «Ролан Гаррос», им нечего терять

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления российских теннисисток, сестёр Мирры (143-я ракетка мира) и Эрики (147-я в рейтинге WTA) Андреевых на «Ролан Гаррос» — 2023.

«Эрика Андреева в первом круге может удивить, как и её сестра Мирра. В данном возрасте молодёжно-юношеский состав опасен тем, что им терять на таких крупных и важных турнирах нечего. Над ними не довлеет результат, могут играть свободно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В матче первого круга турнира «Большого шлема» во Франции Мирра Андреева (Q) встретится с 83-й ракеткой мира из США Элисон Риске. Эрика Андреева (LL) встретится с 22-летней американской теннисисткой Эммой Наварро (82-я ракетка мира).