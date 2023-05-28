Звёздные сёстры Андреевы впервые сыграют в основе «Ролан Гаррос». Помогла травма соперницы

Сёстры Андреевы зашли в основу «Ролан Гаррос». Если младшая – Мирра – смогла преодолеть три раунда квалификации (прошла Полину Кудерметову, Эмилиану Аранго и Марию-Камилу Осорио-Серрано), то Эрика финальный матч проиграла: не справилась с сербкой Ольгой Данилович. Но зашла в сетку в качестве лаки-лузера, так как её соотечественница Анна Калинская снялась с ТБШ из-за травмы.

Так что Андреевы впервые сыграют вместе на взрослом ТБШ в основе. В первом круге младшая сыграет с Элисон Риске, старшая – с Эммой Наварро.

Сестёр из Красноярска в теннис привела мама

Все началось с интереса их мамы Раисы: та в Красноярске загорелась теннисом ещё во время беременности. Сначала она отдала в секцию к Марине Павловой старшую дочь, а с трёх лет на корте всё свободное время, собирая мячи, начала проводить и Мирра. «Теннис мне очень нравится. Просто обожаю держать в руках ракетку, ощущать в ладони ручку со свежей намоткой. И люблю звук, который издают струны, когда ты попадаешь по мячу центром струнной поверхности», – говорила Мирра в интервью «Коммерсанту».

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Позже они переехали в Сочи к Кириллу Крюкову, а когда навещали Москву, то тренировались в академии J-Pro. Там девчонки приглянулись топовому агентству IMG – в 2019-м те подписали сестёр и предложили им переехать во Францию. Старшей, 18-летней Эрике, и младшей, 16-летней Мирре, агентство помогает с уайлд-кард: организатор и спонсор многих турниров в туре всегда продвигает своих подопечных. Эрике они давали шанс пройти в основу Индиан-Уэллса, а также подняться по сетке Майами, младшая таким же путём сверкнула в Мадриде: обыграла соперницу из топ-20 – Хаддад-Майю – и первого топа в своей карьере, а также прошла в 1/8 Магду Линетт, но оступилась в матче c Ариной Соболенко.

В туре они общаются на английском, но стремительно подтягивают французский. Мирра, например, легко раздаёт интервью на корте и даже в live-студии. В Мадриде известный Tennis Channel записал с ней трогательное видеопризнание. Минутный ролик завирусился в сети, его ретвитнули все теннисные медиа. «Сидишь за обедом, а вокруг тебя одни звёзды, – отвечает Мирра на вопрос о самой крутой вещи на большом турнире. – Видишь Энди Маррея – он такой красивый в жизни! Извините (смущённо улыбается). Он такой удивительный. Атмосфера тут особенная». Великий британский теннисист ответил.

Популярность, по словам младшей сестры, – закономерный результат работы: она вовсе не смущает её.

«Стала ощущать больше внимания, от этого возрастают давление и чувство ответственности. Становится меньше свободы. Это всё часть развития, и мне нравится переживать такие моменты тоже. Ведь теннис — это не только ежедневные тренировки на корте, но и умение адаптироваться к новым условиям, развивать другие навыки. Это интересный процесс»

Тренировки на французском побережье

В недавнем интервью «Чемпионату» 18-летняя Эрика рассказала об их жизни в центре Elite Tennis в Каннах. Оказывается, обе работают в группе с несколькими специалистами: их тренирует Жан-Кристоф Форель, но есть ещё несколько коучей, которые меняются из месяца в месяц. Один из них – основатель центра Жан-Рене Лиснар. В этом плане всё устроено комфортно, признаётся Эрика.

«Раз в четыре дня всегда пишу фидбэк: рассказываю, над чем мы сейчас работаем, что мне не понравилось на протяжении матча или тренировки. Так что каждый тренер в курсе, над чем мы работаем и чему уделяем внимание. Нет такого, что я работаю с одним тренером над одними вещами, с другим – над совершенно противоположными».

Эрика Андреева Фото: Julian Finney/Getty Images

Совершенствуют они не только технику, но и работают над ментальной стороной игры, хотя психологов в команде нет. Младшая особо отличается дерзким и боевым характером по ходу матчей: нередко восхищаются её волей к победе после проигранного на своей подаче гейма.

«Особой упёртостью в жизни, мне кажется, я не отличаюсь. Это качество, наверно, всё-таки больше приобретённое через многие матчи, особенно с детства. Да и когда наступают острые моменты в матчах, у меня просыпается какой-то азарт. Начинаю любой ценой стараться выиграть этот мяч и забываю вообще про всякие планы на игру. Такие матчи — и стресс, и одновременно удовольствие».

Перед дебютным ТБШ Мирра рассказала «Чемпионату», как готовится к матчам: изучает ли соперниц и сетку. Девочки сыграют во вторник. «Не изучаю. Как раз наоборот: стараюсь не смотреть дальше и ничего не прогнозировать. Так и меньше волнений, и помогает настроиться на тот матч, который предстоит играть в моменте. Полезно и нравится играть со всеми игроками топ-уровня. Они все разные, со своими особенностями — мне это интересно».

После успеха в Мадриде, а до этого на двух турнирах W60, Мирра уже обогнала Эрику в рейтинге: теперь она 143-я, а Эрика – 147-я. И это вовсе не предел для талантливых россиянок.