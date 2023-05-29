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Де Минор вышел в следующую стадию «Ролан Гаррос», обыграв Ивашко в матче первого круга

19-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в следующий раунд «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче первого круга представителя Беларуси Илью Ивашко (73-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой де Минора в четырёх сетах со счётом 6:1, 5:7, 6:1, 6:3. Общая продолжительность матча составила 2 часа 47 минут. Де Минор шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 10 брейк-пойнтов из 21 заработанного. На счету Ивашко два эйса, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 13.

Во втором круге соревнований «Большого шлема» во Франции Алекс де Минор встретится с представителем Аргентины Томасом Мартином Этчеверри.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.