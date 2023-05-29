Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Де Минор вышел в следующую стадию «Ролан Гаррос», обыграв Ивашко в матче первого круга

Де Минор вышел в следующую стадию «Ролан Гаррос», обыграв Ивашко в матче первого круга
Аудио-версия:
Комментарии

19-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в следующий раунд «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче первого круга представителя Беларуси Илью Ивашко (73-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой де Минора в четырёх сетах со счётом 6:1, 5:7, 6:1, 6:3. Общая продолжительность матча составила 2 часа 47 минут. Де Минор шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 10 брейк-пойнтов из 21 заработанного. На счету Ивашко два эйса, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 13.

Во втором круге соревнований «Большого шлема» во Франции Алекс де Минор встретится с представителем Аргентины Томасом Мартином Этчеверри.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
29 мая 2023, понедельник. 12:10 МСК
Илья Ивашко
73
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		7 1 3  
6 		5 6 6  
             
Алекс де Минор
19
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Следите за событями второго игрового дня «Ролан Гаррос»:
Карацев и Джокович бьются за 2-й круг «РГ»! Павлюченкова уже там, а Кудерметова ждёт. LIVE
Live
Карацев и Джокович бьются за 2-й круг «РГ»! Павлюченкова уже там, а Кудерметова ждёт. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023