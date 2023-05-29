Чесноков поддержал зрителей, которые освистали украинку Костюк на «Ролан Гаррос»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поддержал зрителей, которые освистали Марту Костюк на «Ролан Гаррос». Накануне украинская теннисистка демонстративно не пожала руку коллеге из Беларуси Арине Соболенко. Ситуация произошла в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023. Соболенко уверенно обыграла Костюк со счётом 6:3, 6:2, а украинка после поражения отказалась жать руку сопернице.

«Я считаю, что трибуны правильно освистали Костюк, они молодцы. На мой взгляд, WTA (Женская теннисная ассоциация) должна ещё оштрафовать Костюк за неспортивное поведение, это неприемлемо. Соболенко не сделала ей ничего плохого, она просто спортсмен, такой же участник турнира, как и все остальные. Спорт должен быть вне политики», — приводит слова Чеснокова ТАСС.