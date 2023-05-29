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Элина Свитолина разгромила 24-ю ракетку мира в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023

Элина Свитолина разгромила 24-ю ракетку мира в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина одержала уверенную победу на старте Открытого чемпионата Франции – 2023.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2023 Свитолина со счётом 6:2, 6:2 обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан (24-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 12 минут. На счету Свитолиной два эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести. На счету Тревизан ни одного эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Свитолиной станет представительница Австралии Сторм Хантер (Q).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 49 600 000. Действующей чемпионкой женского турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
29 мая 2023, понедельник. 16:50 МСК
Элина Свитолина
192
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Мартина Тревизан
24
Италия
Мартина Тревизан
М. Тревизан
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