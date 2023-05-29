Шуай заплакала на пресс-конференции после разгромного поражения на старте «Ролан Гаррос»
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31-я ракетка мира, китайская теннисистка Чжан Шуай не смогла сдержать слёз на пресс-конференции после вылета в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.
Напомним, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции – 2023 34-летняя Шуай со счётом 1:6, 1:6 проиграла представительнице Польше Магдалене Фрех. Это восьмое поражение подряд для второй ракетки Китая.
После матча Чжан заплакала, общаясь на пресс-конференции с журналистами из Китая. Напомним, на прошедшем ранее Australian Open Шуай рассказывала, что после начала пандемии коронавируса никак не может вернуться домой. Кроме того, в последние годы у неё были конфликты с Федерацией тенниса Китая, из-за которых она не играла на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).
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