Елена Остапенко одержала волевую победу в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023

Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года, 25-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко успешно стартовала на «Ролан Гаррос» — 2023.

В матче первого круга Остапенко (17) со счётом 6:3, 7:5 обыграла представительницу Чехии Терезу Мартинцову. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 45 минут. Остапенко два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Мартинцовой один эйс, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде турнира в Париже Остапенко сразится с представительницей США Питон Стирнс.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 49 600 000. Действующей чемпионкой женского турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.