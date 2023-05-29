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Елена Остапенко одержала волевую победу в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023

Елена Остапенко одержала волевую победу в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023
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Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года, 25-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко успешно стартовала на «Ролан Гаррос» — 2023.

В матче первого круга Остапенко (17) со счётом 6:3, 7:5 обыграла представительницу Чехии Терезу Мартинцову. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 45 минут. Остапенко два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Мартинцовой один эйс, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде турнира в Париже Остапенко сразится с представительницей США Питон Стирнс.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 49 600 000. Действующей чемпионкой женского турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
29 мая 2023, понедельник. 21:15 МСК
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Тереза Мартинцова
93
Чехия
Тереза Мартинцова
Т. Мартинцова
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