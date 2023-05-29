«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 29 мая

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Подошёл к концу второй игровой день женского турнира «Ролан Гаррос» — 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами некоторых матчей.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2023, женщины. Второй игровой день

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Линда Фрухвиртова (Чехия) – 6:2, 6:2.

Слоан Стивенс (США) — Каролина Плишкова (Чехия, 16)– 6:0, 6:4.

Элина Аванесян (Россия, LL) — Белинда Бенчич (Швейцария, 12) – 6:3, 2:6, 6:4.

Диана Шнайдер (Россия) — Ребекка Марино (Канада) – 6:3, 7:5.

Варвара Грачёва (Россия) — Далма Галфи (Венгрия) – 6:4, 2:6, 6:1.

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Петра Квитова (Чехия, 10) – 6:3, 6:4.

Анна Шмидлова (Словакия) — Вероника Кудерметова (Россия, 11) – 6:3, 6:1.

Анна Блинкова (Россия) — Исалин Бонавентюр (Бельгия) – 6:2, 6:0.

Екатерина Александрова (Россия, 23) — Виктория Томова (Болгария) – 6:1, 2:6, 6:1.