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«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 29 мая

«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 29 мая
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Подошёл к концу второй игровой день женского турнира «Ролан Гаррос» — 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами некоторых матчей.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2023, женщины. Второй игровой день

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Линда Фрухвиртова (Чехия) – 6:2, 6:2.
Слоан Стивенс (США) — Каролина Плишкова (Чехия, 16)– 6:0, 6:4.
Элина Аванесян (Россия, LL) — Белинда Бенчич (Швейцария, 12) – 6:3, 2:6, 6:4.
Диана Шнайдер (Россия) — Ребекка Марино (Канада) – 6:3, 7:5.
Варвара Грачёва (Россия) — Далма Галфи (Венгрия) – 6:4, 2:6, 6:1.
Элизабетта Коччаретто (Италия) — Петра Квитова (Чехия, 10) – 6:3, 6:4.
Анна Шмидлова (Словакия) — Вероника Кудерметова (Россия, 11) – 6:3, 6:1.
Анна Блинкова (Россия) — Исалин Бонавентюр (Бельгия) – 6:2, 6:0.
Екатерина Александрова (Россия, 23) — Виктория Томова (Болгария) – 6:1, 2:6, 6:1.

«Ролан Гаррос» - 2023, женщины: турнирная сетка
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