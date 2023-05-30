Душан Лайович не смог доиграть матч на «Ролан Гаррос» из-за ветряной оспы

Сербский теннисист Душан Лайович, 53-я ракетка мира, был вынужден сняться с турнира «Ролан Гаррос» во втором сете первого круга из-за ветряной оспы. Об этом сообщило сербское издание Novosti.rs.
В понедельник, 29 мая, в матче вечерней серии игры первого круга Открытого чемпионата Франции Душан Лайович должен был провести матч с 71-й ракеткой мира из Китая Чжан Чжичжэнем. СМИ сообщает, что сербский теннисист уже по ходу первого сета чувствовал себя плохо: в нём спортсмен проиграл 1:6, но решил продолжить матч после обращения к врачу. После счёта 1:4 во втором сете, после ровно 1 часа матча, Лайович снялся с турнира.
Чжан Чжичжэнь вышел во второй круг, где сыграет с аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте, ранее сенсационно выбившим с «Ролан Гаррос» 25-ю ракетку мира из Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа.
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