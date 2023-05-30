Мирра Андреева повторила рекорд Анастасии Павлюченковой, установленный в 2008 году

Российская теннисистка, 143-я ракетка мира Мирра Андреева повторила рекорд другой представительницы России, Анастасии Павлюченковой, установленный в 2008 году. 16-летняя россиянка стала второй в истории спортсменкой младше 17 лет, которой удавалось отдать сопернице в матче основной сетки «Ролан Гаррос» не больше трёх геймов.
Анастасия Павлюченкова установила свой рекорд 15 лет и 4 дня назад, 26 мая 2008 года: тогда Мирре Андреевой едва исполнился год. В тот день 16-летняя российская теннисистка, 188-я ракетка мира, разгромила спортсменку из Аргентины Марию-Эмилию Салерни, 97-ю ракетку мира. Павлюченкова одержала победу в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:1, 6:1. Для победы российской теннисистке, будущей олимпийской чемпионке и победительнице 18 турниров WTA, понадобилось всего 47 минут. Андреева, напомним, выиграла у Элисон Риске со счётом 6:2, 6:1.
- 30 мая 2023
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