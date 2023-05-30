Каспер Рууд уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Элиаса Имера

Четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд одержал уверенную победу в первом круге «Ролан Гаррос», в трёх сетах скандинавского дерби обыграв шведа Элиаса Имера, 155-ю ракетку мира. Встреча спортсменов завершилась со счётом 6:4, 6:3, 6:2.
Матч теннисистов продолжался 2 часа 8 минут. Каспер Рууд за время встречи выполнил четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 16. На счету Элиаса Имера два эйса, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта (100%).
Во втором круге Каспер Рууд сыграет с победителем матча между представителем Казахстана Александром Бубликом и итальянцем Джулио Цеппьери. Соперник норвежца определится сегодня, 30 мая: сейчас идёт первый сет встречи.
Напомним, Каспер Рууд — финалист «Ролан Гаррос» 2022 года.
- 30 мая 2023
-
14:57
-
14:43
-
14:24
-
14:21
-
14:20
-
14:18
-
14:00
-
13:53
-
13:49
-
13:47
-
13:16
-
13:02
-
12:37
-
12:20
-
12:17
-
11:56
-
11:42
-
11:16
-
10:58
-
10:51
-
10:50
-
10:21
-
10:00
-
09:57
-
09:40
-
09:40
-
09:39
-
09:31
-
09:22
-
09:00
-
08:00
-
06:56
-
02:05
-
00:52
-
00:43