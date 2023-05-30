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Каспер Рууд уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Элиаса Имера

Каспер Рууд уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Элиаса Имера
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Четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд одержал уверенную победу в первом круге «Ролан Гаррос», в трёх сетах скандинавского дерби обыграв шведа Элиаса Имера, 155-ю ракетку мира. Встреча спортсменов завершилась со счётом 6:4, 6:3, 6:2.

Матч теннисистов продолжался 2 часа 8 минут. Каспер Рууд за время встречи выполнил четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 16. На счету Элиаса Имера два эйса, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта (100%).

Во втором круге Каспер Рууд сыграет с победителем матча между представителем Казахстана Александром Бубликом и итальянцем Джулио Цеппьери. Соперник норвежца определится сегодня, 30 мая: сейчас идёт первый сет встречи.

Напомним, Каспер Рууд — финалист «Ролан Гаррос» 2022 года.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
30 мая 2023, вторник. 12:10 МСК
Элиас Имер
155
Швеция
Элиас Имер
Э. Имер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 2    
6 		6 6    
             
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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