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Даниил Медведев сенсационно уступил 172-й ракетке мира на старте «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев сенсационно уступил 172-й ракетке мира на старте «Ролан Гаррос»
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, сенсационно уступив в матче первого круга представителю Бразилии Тьяго Уайлду (172-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой бразильского теннисиста в пяти сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.

Общая продолжительность матча составила 4 часа 15 минут. Медведев 14 раз подал навылет, допустил 15 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету его соперника два эйса, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.

В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции Тьяго Уайлд сыграет с победителем противостояния Кентен Алис (Франция) — Гидо Пелья (Аргентина).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
30 мая 2023, вторник. 14:35 МСК
Тьяго Уайлд
172
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6 2 6 6
6 5 		7 8 6 3 4
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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