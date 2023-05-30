Вылет Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» — это...?
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Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев не смог выйти в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, сенсационно уступив в матче первого круга 172-й ракетке мира, бразильцу Тьяго Уайлду. Игра завершилась победой бразильского теннисиста в пяти сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос и указать ваше отношение к неожиданному вылету первой ракетки России на самом старте соревнований «Большого шлема» во Франции.
Стоит отметить, что в результате вылета на столь ранеей стадии турнира Даниил Медведев упустил шанс завоевать звание первой ракетки мира по его окончании.
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.
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