Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

11 российских теннисисток вышли во второй круг «Ролан Гаррос»

11 российских теннисисток вышли во второй круг «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

11 из 13 российских теннисисток преодолели барьер первого круга на Открытом чемпионате Франции. Во второй круг не прошли только две – 11-я сеяная Вероника Кудерметова, уступившая представительнице Словакии Анне Шмидловой 3:6, 1:6, и лаки-лузер Эрика Андреева, проигравшая обладательнице уайлд-кард американке Эмме Наварро со счётом 2:6, 6:3, 4:6.

Все результаты россиянок в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023

Камила Рахимова (Россия) — Сара Бейлек (Чехия, Q)— 6:0, 6:3
Анастасия Потапова (Россия, 24) — Тэйлор Таунсенд (США, Q) — 6:1, 6:2
Людмила Самсонова (Россия, 16) — Кэти Волынец (США, LD) — 6:0, 6:1
Дарья Касаткина (Россия, 9) — Юле Нимайер (Германия) — 6:3, 6:4
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Линда Фрухвиртова (Чехия) – 6:2, 6:2.
Элина Аванесян (Россия, LL) — Белинда Бенчич (Швейцария, 12) – 6:3, 2:6, 6:4.
Диана Шнайдер (Россия) — Ребекка Марино (Канада) – 6:3, 7:5.
Варвара Грачёва (Россия) — Далма Галфи (Венгрия) – 6:4, 2:6, 6:1.
Анна Шмидлова (Словакия) — Вероника Кудерметова (Россия, 11) – 6:3, 6:1.
Анна Блинкова (Россия) — Исалин Бонавентюр (Бельгия) – 6:2, 6:0.
Екатерина Александрова (Россия, 23) — Виктория Томова (Болгария) – 6:1, 2:6, 6:1.
Мирра Андреева (Россия, Q) — Элисон Риске (США) — 6:2, 6:1.
Эмма Наварро (США, WC) — Эрика Андреева (Россия, LL) – 6:2, 3:6, 6:4.

Материалы по теме
Эрика не поддержала сестру. Андреева вылетела с «РГ», уверенно ведя в третьем сете
Эрика не поддержала сестру. Андреева вылетела с «РГ», уверенно ведя в третьем сете
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023