11 российских теннисисток вышли во второй круг «Ролан Гаррос»

11 из 13 российских теннисисток преодолели барьер первого круга на Открытом чемпионате Франции. Во второй круг не прошли только две – 11-я сеяная Вероника Кудерметова, уступившая представительнице Словакии Анне Шмидловой 3:6, 1:6, и лаки-лузер Эрика Андреева, проигравшая обладательнице уайлд-кард американке Эмме Наварро со счётом 2:6, 6:3, 4:6.

Все результаты россиянок в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023

Камила Рахимова (Россия) — Сара Бейлек (Чехия, Q)— 6:0, 6:3

Анастасия Потапова (Россия, 24) — Тэйлор Таунсенд (США, Q) — 6:1, 6:2

Людмила Самсонова (Россия, 16) — Кэти Волынец (США, LD) — 6:0, 6:1

Дарья Касаткина (Россия, 9) — Юле Нимайер (Германия) — 6:3, 6:4

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Линда Фрухвиртова (Чехия) – 6:2, 6:2.

Элина Аванесян (Россия, LL) — Белинда Бенчич (Швейцария, 12) – 6:3, 2:6, 6:4.

Диана Шнайдер (Россия) — Ребекка Марино (Канада) – 6:3, 7:5.

Варвара Грачёва (Россия) — Далма Галфи (Венгрия) – 6:4, 2:6, 6:1.

Анна Шмидлова (Словакия) — Вероника Кудерметова (Россия, 11) – 6:3, 6:1.

Анна Блинкова (Россия) — Исалин Бонавентюр (Бельгия) – 6:2, 6:0.

Екатерина Александрова (Россия, 23) — Виктория Томова (Болгария) – 6:1, 2:6, 6:1.

Мирра Андреева (Россия, Q) — Элисон Риске (США) — 6:2, 6:1.

Эмма Наварро (США, WC) — Эрика Андреева (Россия, LL) – 6:2, 3:6, 6:4.