Испорченное вандалами настенное изображение Джоковича в Косове будет восстановлено

Настенный рисунок с изображением первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича в городе Ораховац на юго-западе Косова будет восстановлен после действий вандалов, сообщает Kosovo online.
Напомним, после матча первого круга «Ролан Гаррос» Джокович выступил в поддержку сербов в Косове, написав на камере: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие». Позже неизвестные закрасили изображение теннисиста в Ораховаце чёрной краской и добавили символику Освободительной армии Косова.
Рисунок является частью проекта благотворительной итальянской организации Amici di Deсani под названием «Цвета в воздухе». В организации уже заявили о намерении восстановить мурал.
Фото: соцсети главы Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича
В 2008 году 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» уже подвергался критике за своё высказывание: «Косово — это Сербия». На пресс-конференции в 2023 году Джокович заявил, что не сожалеет и не гарантирует, что не повторит свой поступок ещё раз.
- 31 мая 2023
-
10:16
-
10:09
-
09:56
-
09:52
-
09:22
-
09:00
-
08:00
-
01:27
-
00:46
-
00:35
-
00:22
-
00:21
- 30 мая 2023
-
23:51
-
23:38
-
23:25
-
23:10
-
22:59
-
22:46
-
22:38
-
22:07
-
21:49
-
21:39
-
21:27
-
21:26
-
21:13
-
21:01
-
20:38
-
20:38
-
20:26
-
20:21
-
20:17
-
20:09
-
19:54
-
19:40
-
19:40