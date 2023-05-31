Испорченное вандалами настенное изображение Джоковича в Косове будет восстановлено

Настенный рисунок с изображением первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича в городе Ораховац на юго-западе Косова будет восстановлен после действий вандалов, сообщает Kosovo online.

Напомним, после матча первого круга «Ролан Гаррос» Джокович выступил в поддержку сербов в Косове, написав на камере: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие». Позже неизвестные закрасили изображение теннисиста в Ораховаце чёрной краской и добавили символику Освободительной армии Косова.

Рисунок является частью проекта благотворительной итальянской организации Amici di Deсani под названием «Цвета в воздухе». В организации уже заявили о намерении восстановить мурал.

Фото: соцсети главы Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича

В 2008 году 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» уже подвергался критике за своё высказывание: «Косово — это Сербия». На пресс-конференции в 2023 году Джокович заявил, что не сожалеет и не гарантирует, что не повторит свой поступок ещё раз.