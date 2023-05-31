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Азаренко назвала судью бесполезным во время матча «Ролан Гаррос» с Андрееску

Азаренко назвала судью бесполезным во время матча «Ролан Гаррос» с Андрееску
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко назвала судью бесполезным во время матча первого круга Открытого чемпионата Франции — 2023 с канадской спортсменкой Бьянкой Андрееску.

Азаренко не согласилась с решением арбитра по определению аута во время третьего гейма первого сета матча. Спортсменка обвинила судью в том, что он оставляет фальшивые следы от мяча на покрытии, и призвала использовать электронную систему.

«Вы оставляете следы своим пальцем! Нам нужна электронная система, потому что вы, ребята, бесполезны! Вы здесь бесполезны», — приводит слова Азаренко Sportskeeda.

Матч Азаренко и Андрееску на «Ролан Гаррос» завершился победой канадской спортсменки со счётом 2:6, 6:3, 6:4. Во втором круге Андрееску сыграет с представительницей США Эммой Наварро, получившей уайлд-кард от организаторов.

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