Азаренко назвала судью бесполезным во время матча «Ролан Гаррос» с Андрееску

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко назвала судью бесполезным во время матча первого круга Открытого чемпионата Франции — 2023 с канадской спортсменкой Бьянкой Андрееску.

Азаренко не согласилась с решением арбитра по определению аута во время третьего гейма первого сета матча. Спортсменка обвинила судью в том, что он оставляет фальшивые следы от мяча на покрытии, и призвала использовать электронную систему.

«Вы оставляете следы своим пальцем! Нам нужна электронная система, потому что вы, ребята, бесполезны! Вы здесь бесполезны», — приводит слова Азаренко Sportskeeda.

Матч Азаренко и Андрееску на «Ролан Гаррос» завершился победой канадской спортсменки со счётом 2:6, 6:3, 6:4. Во втором круге Андрееску сыграет с представительницей США Эммой Наварро, получившей уайлд-кард от организаторов.