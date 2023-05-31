Расписание «Ролан Гаррос» на 1 июня: сыграют Андреева, Карацев, Свёнтек и Рууд

Опубликовано расписание матчей «Ролан Гаррос» на четверг, 1 июня. Пройдёт второй, заключительный, день матчей второго круга турнира. Из российских теннисистов свои матчи проведут Мирра Андреева, Аслан Карацев, Екатерина Александрова и Диана Шнайдер. Также в борьбу за выход в следующий круг вступят норвежец Каспер Рууд, финалист «Ролан Гаррос» в 2022 году, первая ракетка мира среди женщин, полька Ига Свёнтек и четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина.

«Ролан Гаррос», второй круг. 1 июня. Корт Филиппа Шатрие

Джулио Цеппьери (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия, 4)

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Клэр Лю (США)

Осеан Доден (Франция) — Онс Жабер (Тунис, 7)

Хольгер Руне (Дания, 6) — Гаэль Монфис (Франция): не ранее 21:15.

«Ролан Гаррос», второй круг. 1 июня. Корт Сюзанн Ленглен. Первый и второй запуски

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Линда Носкова (Чехия)

Янник Синнер (Италия, 8) — Даниэль Альтмайер (Германия)

«Ролан Гаррос», второй круг. 1 июня. Корт Симон Матьё. Второй — четвёртый запуски

Диан Парри (Франция) — Мирра Андреева (Россия)

Аслан Карацев (Россия) — Фрэнсис Тиафо (США, 12)

Александр Зверев (Германия, 22) — Алекс Молчан (Словакия)

«Ролан Гаррос», второй круг. 1 июня. Корт №7. Первый запуск

Диана Шнайдер (Россия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14)

«Ролан Гаррос», второй круг. 1 июня. Корт №6. Второй запуск

Екатерина Александрова (Россия) — Анна-Лена Фридзам (Германия)