Расписание «Ролан Гаррос» на 1 июня: сыграют Андреева, Карацев, Свёнтек и Рууд

Опубликовано расписание матчей «Ролан Гаррос» на четверг, 1 июня. Пройдёт второй, заключительный, день матчей второго круга турнира. Из российских теннисистов свои матчи проведут Мирра Андреева, Аслан Карацев, Екатерина Александрова и Диана Шнайдер. Также в борьбу за выход в следующий круг вступят норвежец Каспер Рууд, финалист «Ролан Гаррос» в 2022 году, первая ракетка мира среди женщин, полька Ига Свёнтек и четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина.
«Ролан Гаррос», второй круг. 1 июня. Корт Филиппа Шатрие
Джулио Цеппьери (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия, 4)
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Клэр Лю (США)
Осеан Доден (Франция) — Онс Жабер (Тунис, 7)
Хольгер Руне (Дания, 6) — Гаэль Монфис (Франция): не ранее 21:15.
«Ролан Гаррос», второй круг. 1 июня. Корт Сюзанн Ленглен. Первый и второй запуски
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Линда Носкова (Чехия)
Янник Синнер (Италия, 8) — Даниэль Альтмайер (Германия)
«Ролан Гаррос», второй круг. 1 июня. Корт Симон Матьё. Второй — четвёртый запуски
Диан Парри (Франция) — Мирра Андреева (Россия)
Аслан Карацев (Россия) — Фрэнсис Тиафо (США, 12)
Александр Зверев (Германия, 22) — Алекс Молчан (Словакия)
«Ролан Гаррос», второй круг. 1 июня. Корт №7. Первый запуск
Диана Шнайдер (Россия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14)
«Ролан Гаррос», второй круг. 1 июня. Корт №6. Второй запуск
Екатерина Александрова (Россия) — Анна-Лена Фридзам (Германия)
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