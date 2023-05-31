Украинка Свитолина вышла в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв австралийку Хантер

Украинская теннисистка, бывшая третья ракетка мира, вернувшаяся после рождения ребёнка, Элина Свитолина одержала победу во втором круге «Ролан Гаррос», в трёх сетах обыграв австралийку Сторм Хантер, 204-ю ракетку мира. Встреча спортсменок завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте Симоны Матьё 1 час 49 минут. Элина Свитолина за это время выполнила семь эйсов, реализовала 6 брейк-пойнтов из 13, а также допустила три двойные ошибки. На счету Сторм Хантер в этом матче 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 и четыре двойные ошибки.

Соперницей Свитолиной в следующем круге станет победительница матча между россиянкой Анной Блинковой и француженкой Каролин Гарсией. Сейчас начинается третий сет этой встречи.