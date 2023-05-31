Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига Европы. Финал. Севилья — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Украинка Свитолина вышла в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв австралийку Хантер

Украинка Свитолина вышла в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв австралийку Хантер
Комментарии

Украинская теннисистка, бывшая третья ракетка мира, вернувшаяся после рождения ребёнка, Элина Свитолина одержала победу во втором круге «Ролан Гаррос», в трёх сетах обыграв австралийку Сторм Хантер, 204-ю ракетку мира. Встреча спортсменок завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте Симоны Матьё 1 час 49 минут. Элина Свитолина за это время выполнила семь эйсов, реализовала 6 брейк-пойнтов из 13, а также допустила три двойные ошибки. На счету Сторм Хантер в этом матче 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 и четыре двойные ошибки.

Соперницей Свитолиной в следующем круге станет победительница матча между россиянкой Анной Блинковой и француженкой Каролин Гарсией. Сейчас начинается третий сет этой встречи.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 12:05 МСК
Сторм Хантер
204
Австралия
Сторм Хантер
С. Хантер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 1
2 		6 6
         
Элина Свитолина
192
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Материалы по теме
Самсонова vs Павлюченкова – первое российское дерби на «РГ»! Рублёв и Хачанов ждут. LIVE!
Live
Самсонова vs Павлюченкова – первое российское дерби на «РГ»! Рублёв и Хачанов ждут. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023