Украинка Свитолина вышла в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв австралийку Хантер
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Украинская теннисистка, бывшая третья ракетка мира, вернувшаяся после рождения ребёнка, Элина Свитолина одержала победу во втором круге «Ролан Гаррос», в трёх сетах обыграв австралийку Сторм Хантер, 204-ю ракетку мира. Встреча спортсменок завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:1.
Теннисистки провели на корте Симоны Матьё 1 час 49 минут. Элина Свитолина за это время выполнила семь эйсов, реализовала 6 брейк-пойнтов из 13, а также допустила три двойные ошибки. На счету Сторм Хантер в этом матче 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 и четыре двойные ошибки.
Соперницей Свитолиной в следующем круге станет победительница матча между россиянкой Анной Блинковой и француженкой Каролин Гарсией. Сейчас начинается третий сет этой встречи.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 12:05 МСК
204
Сторм Хантер
С. Хантер
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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Элина Свитолина
Э. Свитолина
Комментарии
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