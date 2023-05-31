На второй неделе «Ролан Гаррос» гарантированно выступит российская теннисистка
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В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции — 2023 гарантированно будет представлена российская спортсменка.
Напомним, в матче второго круга турнира россиянка Анастасия Потапова обыграла египетскую спортсменку Маяр Шериф со счётом 3:6, 6:4, 6:1. На следующем этапе «Ролан Гаррос» Потапова сыграет с победительницей противостояния россиянок Людмилы Самсоновой и Анастасии Павлюченковой, которые проводят встречу в эти минуты.
Таким образом, лучшая из российских теннисисток в этом матче третьего круга «Ролан Гаррос» сможет выступить на второй неделе соревнований.
Женский турнир «Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 10 июня в Париже (Франция). Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.
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