Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига Европы. Финал. Севилья — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Блинкова переиграла пятую ракетку мира во втором круге «Ролан Гаррос»

Блинкова переиграла пятую ракетку мира во втором круге «Ролан Гаррос»
Комментарии

56-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Блинкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга в трёх партиях она переиграла пятую ракетку мира, француженку Каролин Гарсию со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. Блинкова выполнила пять эйсов, реализовала пять из десяти брейк-пойнтов и допустила восемь двойных ошибок. На счету Гарсии четыре эйса, 4 реализованных брейк-пойнта из 18, а также семь двойных ошибок.

Блинкова смогла выиграть матч с девятого матчбола.

В третьем круге Анна встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. Ранее в этом году спортсменки играли в финале грунтового турнира в Страсбурге, победу в двух сетах одержала Свитолина.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 14:10 МСК
Каролин Гарсия
5
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
4 		6 7
         
Анна Блинкова
56
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023