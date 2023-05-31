Анастасия Павлюченкова одержала волевую победу над Самсоновой во 2-м круге «Ролан Гаррос»

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» – 2023.
В матче второго круга Павлюченкова со счётом 4:6, 7:5, 7:5 одолела 15-ю ракетку мира соотечественницу Людмилу Самсонову (15). Встреча теннисисток продлилась 3 часа и 5 минут. Павлюченкова три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19. На счету Самсоновой девять эйсов, 13 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16. Перед решающим геймом Самсонова брала медицинский тайм-аут.
Примечательно, что в третьем круге престижных соревнований Павлюченкова вновь сразится с соотечественницей, на этот раз с Анастасией Потаповой (24).
- 31 мая 2023
-
18:22
-
18:20
-
17:53
-
17:51
-
17:39
-
17:06
-
16:44
-
16:30
-
16:29
-
16:20
-
16:19
-
16:02
-
15:55
-
15:45
-
15:35
-
15:13
-
15:11
-
14:51
-
14:28
-
14:12
-
14:04
-
13:58
-
13:44
-
13:29
-
13:21
-
13:08
-
12:57
-
12:25
-
12:14
-
11:58
-
11:58
-
11:43
-
11:34
-
11:21
-
11:02