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Анастасия Павлюченкова одержала волевую победу над Самсоновой во 2-м круге «Ролан Гаррос»

Анастасия Павлюченкова одержала волевую победу над Самсоновой во 2-м круге «Ролан Гаррос»
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Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» – 2023.

В матче второго круга Павлюченкова со счётом 4:6, 7:5, 7:5 одолела 15-ю ракетку мира соотечественницу Людмилу Самсонову (15). Встреча теннисисток продлилась 3 часа и 5 минут. Павлюченкова три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19. На счету Самсоновой девять эйсов, 13 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16. Перед решающим геймом Самсонова брала медицинский тайм-аут.

Примечательно, что в третьем круге престижных соревнований Павлюченкова вновь сразится с соотечественницей, на этот раз с Анастасией Потаповой (24).

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 14:30 МСК
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 5
4 		7 7
         
Анастасия Павлюченкова
333
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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