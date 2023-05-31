Анастасия Павлюченкова одержала волевую победу над Самсоновой во 2-м круге «Ролан Гаррос»

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» – 2023.

В матче второго круга Павлюченкова со счётом 4:6, 7:5, 7:5 одолела 15-ю ракетку мира соотечественницу Людмилу Самсонову (15). Встреча теннисисток продлилась 3 часа и 5 минут. Павлюченкова три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19. На счету Самсоновой девять эйсов, 13 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16. Перед решающим геймом Самсонова брала медицинский тайм-аут.

Примечательно, что в третьем круге престижных соревнований Павлюченкова вновь сразится с соотечественницей, на этот раз с Анастасией Потаповой (24).