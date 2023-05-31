Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2023
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2023, который у женщин продлится до 10 июня.
Во втором раунде престижных соревнований Соболенко (2) со счётом 7:5, 6:2 обыграла соотечественницу Ирину Шиманович (214-я ракетка мира). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 29 минут. Соболенко два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Шиманович два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Следующей соперницей Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2023 станет победительница матча Магдалена Фрех (Польша) — Камилла Рахимова (Россия).
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