Соболенко: я не очень довольна своей игрой сегодня

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила свою игру в матче с соотечественницей Ириной Шиманович (214-я ракетка мира) во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2023. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу Соболенко.
«Это был сложный матч, она (Шиманович. — Прим. «Чемпионата») играла в очень хороший теннис. Я не очень довольна своей игрой сегодня. На завтрашней тренировке поработаю над короткими мячами, над ударами с подходом, чтобы гарантированно быть готовой к следующей игре лучше, чем к сегодняшней», — сказала Соболенко в послематчевом интервью на корте.
Напомним, соперницей Соболенко в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023 станет победительница матча Магдалена Фрех (Польша) — Камилла Рахимова (Россия).
- 31 мая 2023
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