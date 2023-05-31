К. Гарсия: во втором сете отдала Блинковой инициативу, а сама чего-то выжидала

Пятая ракетка мира француженка Каролин Гарсия оценила свою игру в матче с россиянкой Анной Блинковой (56-я ракетка мира) во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023. Гарсия уступила в трёх сетах (6:4, 3:6, 5:7).

«Очень расстроена результатом, я могла играть лучше, но соперница играла очень хорошо. Она хорошо справлялась с трибунами и сохраняла спокойствие после стольких матч-пойнтов.

После того как я повела с брейком во втором сете, почувствовала гораздо больше напряжения. После первого сета я принимала хорошие решения в игре, посылала мяч быстрее, била сильнее. А затем стала пассивной. Отдала ей инициативу, а сама чего-то выжидала. Я больше не могла читать корт, не могла перемещаться по нему, и мне не удавалось выбраться из этого состояния. У меня не получалось перехватить инициативу. Не могу объяснить такой поворот в матче, но такое со мной и раньше уже случалось. Я знаю, что мне надо сделать, но начинаю бояться, что у меня не получится, что я провалюсь в исполнении плана на игру. Начинаются ошибки, перестаю рисковать. Тяжело проигрывать после того, как вот так играешь.

Сомневаюсь ли я в своей игре? И да, и нет. Это дилемма, которой даже не должно быть. Если мне после прошлого сезона ещё нужны были какие-то доказательства, то сейчас уже нет. Я могу бить навылет, а могу делать невынужденные ошибки. Иногда я не осмеливаюсь идти к сетке, не осмеливаюсь наносить удары. А больше всего я жалею о том, что не повышаю уровень своей игры тогда, когда это надо.

Когда я раньше выигрывала, то шла к сетке, рисковала, на самом деле пользовалась предоставляемыми возможностями. Но сегодня этого не было. Бэкхенд был плохим, всё было плохим. Тяжело это переварить», — сказала Гарсия на послематчевой пресс-конференции.