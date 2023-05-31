Касаткина высказалась о предстоящей игре со Стирнс, которая сенсационно обыграла Остапенко

Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о предстоящей встрече с 21-летней американкой Питон Стирнс в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023.

Напомним, в матче второго круга Стирнс сенсационно обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 Елену Остапенко из Латвии.

«Ключевое в матчах с большими игроками – играть каждый розыгрыш, не расстраиваться из-за тысячи ударов навылет от соперника и надеяться на лучшее. Тяжело играть против таких игроков, потому что они на гребне успеха, тяжело с ними сражаться. Кажется, сегодня девочка играла очень хорошо. И должна сказать, что, если я не буду играть на 100%, сложно будет что-то поделать.

Очень хорошая победа, знаю, что она здесь добивается успеха. У неё идёт, будет тяжёлый матч. К тому же она заряжена тем, что играет на ТБШ. Помню себя в такой ситуации, это очень опасно. Будет хороший матч. Важно будет выйти и сыграть в теннис. Неважно, кто против тебя, надо просто постараться выложиться на максимум, а жалеть будем после матча», — сказала Касаткина на послематчевой пресс-конференции.