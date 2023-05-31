Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко отказалась отвечать на провокационные вопросы украинского журналиста после выхода в третий круг «Ролан Гаррос» — 2023.
Во-первых, журналист задал вопрос касательно того, как возможно будущая первая ракетка мира может поддерживать Александра Лукашенко, сославшись на то, что в 2020 году Арина подписала письмо в его поддержку, во-вторых, в очередной раз призвал её выразить своё отношение к происходящему на Украине. На все вопросы Соболенко ответила, что у неё нет комментариев.
«Вы уже получили от меня достаточно ответов, и у меня нет для вас комментариев», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
После этого модератор пресс-конференции призвал сменить тему беседы.
- 31 мая 2023
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