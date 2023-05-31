Анна Блинкова: в октябре я стала самой неожиданной чемпионкой 2022 года по версии WTA

56-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Блинкова рассказала, за счёт чего ей удалось добиться заметного прогресса в последних сезонах.
«В прошлом октябре я выиграла награду – Самый неожиданный чемпион – 2022 (улыбается). В начале прошлого года я была 160-й в мире, играла на турнирах категории ITF-60, и каждый матч там был очень тяжёлым. Я столько матчей выиграла в трёх сетах, 7-5 в третьем, в борьбе, каждый день работала над своим теннисом с командой, с тренером. Они научили меня, что главной целью должно быть ежедневное улучшение своей игры. А в матчах я бьюсь и стараюсь показать максимум, вот и всё.
В прошлом году были и взлёты, и падения. Летом я играла не очень хорошо из-за давления и потому что сомневалась в себе. Думала о победах и рейтинге, о результатах матчей, и это мне не помогало. Но когда я научилась быть в моменте, идти от розыгрыша к розыгрышу, просто стараться изо всех сил и не думать о победах или поражениях, когда отпустила все эти мысли, тогда и стала лучше играть и чаще побеждать.
У меня была пара хороших результатов на больших турнирах, потому что я стараюсь не иметь ожиданий. Бывает нелегко не задумываться о победах и поражениях, это очень тяжело, но я каждый день работаю, чтобы отпускать эти мысли о результате. Концентрируюсь на сегодняшнем дне – на тренировках, на работе, над улучшением своего тенниса», — сказала Блинкова на послематчевой пресс-конференции.
- 31 мая 2023
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