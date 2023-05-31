«Эмоций — ноль». Что сказала главная российская сенсация дня после удивительной победы

Теннисистка Анна Блинкова во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023 обыграла пятую ракетку мира Каролин Гарсию. Француженка после матча рассказала, что испугалась, поведя в счёте, ослабила хватку. Анна же, напротив, весь матч себя подбадривала и уговаривала быть смелее и агрессивнее. И у неё получилось совершить камбэк! Читаем пресс-конференцию главной российской сенсации дня!

«Эмоций сейчас — ноль»

— Эмоций сейчас – ноль. Очень тяжёлый матч, и соперница здорово играла. Вначале она сделала брейк, а я не смогла сделать обратный брейк, проиграла первый сет. Но держалась на позитиве, подбадривала себя. Мне удалось играть от розыгрыша к розыгрышу, оставаться в моменте, искать решения, чтобы победить. Я продолжала биться за каждое очко и делала всё, что могла. Рада, что выдержала до конца и выиграла, наконец-то выиграла.

— Несколько лет назад вы говорили, что хотите улучшить свою тактику, чтобы находить выходы из сложностей, перестраиваться. Кажется, сегодняшний матч подкидывал вам много маленьких головоломок, которые вам удалось разгадывать. Расскажите, что тактически пытались сделать, что пришлось корректировать по ходу матча?

— Действительно, я работаю над тем, чтобы разнообразить свой арсенал средств, над разными ударами. Во-первых, мне надо было играть стабильно, потому что она – очень агрессивный игрок. Каждый раз, когда я играла не слишком глубоко, она поднималась к сетке, заставляла меня двигаться. Мне надо играть разнообразно, особенно на своей подаче. Надо было показать хороший процент на первой подаче и постоянно менять зоны. Я пыталась менять траекторию мяча, что было совсем не просто, потому что я отбивала мячи на высоких скоростях. Также я пыталась использовать разные зоны. Большую часть старалась играть ближе к середине, чтобы не промахнуться, но в то же время не дать ей лучший угол.

— На приёме вы тоже вносили коррективы?

— Я старалась менять зоны, расположение на приёме, особенно на второй подаче. Она хорошо подаёт, а на второй подаче бьёт высоко, так что я старалась приблизиться и пораньше отбить мяч. Иногда было слишком тяжело, и я отступала назад, чтобы успеть к мячу и не промахнуться.

«Говорила себе — будь смелее, бей сильнее»

— Каролин выиграла первый сет и во втором повела на брейке, после этого матч изменился. Вы что-то почувствовали?

— Не особо, я просто играла от розыгрыша к розыгрышу. Продолжала себя подбадривать, старалась двигаться, говорила себе – бей сильнее, быстрее работай руками, играй как можно агрессивнее. В общем, стандартные вещи, которые я повторяла себе весь матч, типа — будь смелее на подаче. Старалась всё время быть смелой. Бить сильно, но в середину. В тактике больших изменений не было, я просто набралась терпения и продолжала биться и в какой-то момент смогла выйти вперёд в счёте.

— Следующий матч у вас со Свитолиной. Это просто матч или нечто большее, учитывая, что она из Украины?

— Для меня это просто матч. Буду готовиться к нему тактически, проанализирую наш матч на прошлой неделе, подумаю, что тогда делала правильно, а что неправильно. И выйду на корт, чтобы получить удовольствие от атмосферы турнира, а затем постараюсь сделать всё возможное для победы.

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«Когда сказали, что дальше Гарсия, только и мечтала, как буду играть и выиграю»

— Анна, вы впервые обыграли топ-5, что для вас значит эта победа?

— Многое, очень многое. Я даже не могу выразить словами, что это для меня значит. Во-первых, я всегда мечтала играть на «Филиппа Шатрье», а играть против топ-5 – всегда нечто особенное. Когда я выиграла первый раунд и тренер сказал мне, что дальше у меня Каролин Гарсия на «Филиппа Шатрье», я больше ни о чём другом не могла думать. Вообще ничего не могла делать, только думала об этом и мечтала, как буду играть и как выиграю. Так что для меня это особенный день, который я никогда не забуду. К тому же в третьем сете было 7-5, столько матч-пойнтов, очень тяжёлая концовка, но в итоге получилось. Невероятные ощущения.

— В прошлом году вы были одним из самых неожиданных победителей турниров в туре WTA. А спустя год — такая победа. Расскажите, в чём вы добились большего прогресса, за счёт чего так взлетели? Кажется, вы сейчас показываете лучший теннис в карьере.

— В прошлом октябре я выиграла награду – Самый неожиданный чемпион – 2022 (улыбается). В начале прошлого года я была 160-й в мире, играла на турнирах категории ITF-60, и каждый матч там был очень тяжёлым. Я столько матчей выиграла в трёх сетах, 7-5 в третьем, в борьбе, каждый день работала над своим теннисом с командой, с тренером. Они научили меня, что главной целью должно быть ежедневное улучшение своей игры. А в матчах я бьюсь и стараюсь показать максимум, вот и всё.

В прошлом году были и взлёты, и падения. Летом я играла не очень хорошо из-за давления и потому что сомневалась в себе. Думала о победах и рейтинге, о результатах матчей, и это мне не помогало. Но когда я научилась быть в моменте, идти от розыгрыша к розыгрышу, просто стараться изо всех сил и не думать о победах или поражениях, когда отпустила все эти мысли, тогда и стала лучше играть и чаще побеждать.

У меня была пара хороших результатов на больших турнирах, потому что я стараюсь не иметь ожиданий. Бывает нелегко не задумываться о победах и поражениях, это очень тяжело, но я каждый день работаю, чтобы отпускать эти мысли о результате. Концентрируюсь на сегодняшнем дне – на тренировках, на работе, над улучшением своего тенниса.