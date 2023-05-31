Муте устроил истерику из-за решения судьи под конец матча с Рублёвым на «Ролан Гаррос»

61-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте устроил истерику под конец решающего сета в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2023.

Напомним, за выход в третий раунд Муте боролся с седьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым. При счёте 5:2 (40:40) в пользу россиянина Муте решил, что Рублёв не попал на подаче, а судья на вышке посчитал, что попал, и отказался слезать с вышки, чтобы проверить данный факт. Это привело Муте в ярость, он даже попытался залезть на вышку к судье.

Напомним, Рублёв обыграл Муте со счётом 6:4, 6:2, 3:6, 6:3 и в следующем раунде сразится с итальянцем Лоренцо Сонего.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 49 600 000. Его действующим и 14-кратным чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, отказавшийся защищать прошлогодний титул.