Андрей Рублёв рассказал, что сильно бесился в матче с Корентеном Муте

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, из-засело он бесился в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2023 с французским теннисистом Корентеном Муте. Игра завершилась со счётом 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.

«В четвёртой партии Галло и Фернандо помогли мне, поддерживали и подсказывали. Сильно бесился? Да, было такое. Каждый раз происходила какая-то нестандартная ошибка, какие-то постоянно глупости. Вроде уже всё сделал, забивай и… ошибка. Потом он что-то делает. Мы играем обычный розыгрыш, а он делает какой-нибудь укороченный невероятный. И вот постоянно какая-то нестандартная ситуация происходила. И когда вот так от начала до конца матча, то уже едет немного голова», – рассказал Рублёв в интервью каналу «Больше!».