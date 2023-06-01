Андрей Рублёв рассказал, что сильно бесился в матче с Корентеном Муте
Поделиться
Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, из-засело он бесился в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2023 с французским теннисистом Корентеном Муте. Игра завершилась со счётом 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.
«В четвёртой партии Галло и Фернандо помогли мне, поддерживали и подсказывали. Сильно бесился? Да, было такое. Каждый раз происходила какая-то нестандартная ошибка, какие-то постоянно глупости. Вроде уже всё сделал, забивай и… ошибка. Потом он что-то делает. Мы играем обычный розыгрыш, а он делает какой-нибудь укороченный невероятный. И вот постоянно какая-то нестандартная ситуация происходила. И когда вот так от начала до конца матча, то уже едет немного голова», – рассказал Рублёв в интервью каналу «Больше!».
Комментарии
- 1 июня 2023
-
05:58
-
05:48
-
04:02
-
01:00
-
00:37
-
00:32
-
00:25
-
00:17
-
00:01
-
00:00
- 31 мая 2023
-
23:38
-
23:32
-
23:21
-
23:18
-
22:58
-
22:47
-
22:47
-
22:32
-
22:24
-
22:11
-
21:57
-
21:52
-
21:38
-
21:29
-
21:19
-
21:14
-
21:12
-
20:52
-
20:45
-
20:31
-
20:24
-
20:14
-
20:10
-
19:55
-
19:52
Партнерский контент