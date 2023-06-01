Елена Рыбакина — Линда Носкова: онлайн-трансляция матча второго круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 1 июня, состоится матч второго круга «Ролан Гаррос», в котором действующая чемпионка Уимблдона, четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой (50-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на корте Сюзанн Ленглен и начнётся чуть позже 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина — Линда Носкова во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023.
История личных встреч у теннисисток отсутствует. Рыбакина сейчас является четвёртой ракеткой мира, а Носкова замыкает топ-50.
В следующем раунде турнира «Большого шлема» во Франции победительница данного матча сыграет с победительницей противостояния Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Петра Мартич (Хорватия).
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.
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