Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рыбакина обыграла Носкову и вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2023

Действующая чемпионка Уимблдона, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, добившись уверенной победы в матче второго круга соревнований над представительницей Чехии Линдой Носковой (50-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой Рыбакиной со счётом 6:3, 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Рыбакина пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Носковой два эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

В третьем круге соревнований «Большого шлема» во Франции Елена Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Петра Мартич (Хорватия).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.