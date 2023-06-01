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Рыбакина обыграла Носкову и вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2023

Рыбакина обыграла Носкову и вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2023
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Действующая чемпионка Уимблдона, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, добившись уверенной победы в матче второго круга соревнований над представительницей Чехии Линдой Носковой (50-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой Рыбакиной со счётом 6:3, 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Рыбакина пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Носковой два эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

В третьем круге соревнований «Большого шлема» во Франции Елена Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Петра Мартич (Хорватия).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
01 июня 2023, четверг. 12:10 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Линда Носкова
50
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
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