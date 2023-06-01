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Каспер Рууд вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Джулио Цеппьери

Каспер Рууд вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Джулио Цеппьери
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Четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд (4) одержал победу над итальянским спортсменом Джулио Цеппьери (Q) в матче второго круга «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 4:6, 7:5 в пользу норвежца.

Матч продлился 3 часа 5 минут. Рууд два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Цеппьери девять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде Открытого чемпионата Франции — 2023 Рууд сыграет с победителем противостояния Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина, Q) — Чжан Чжичжэнь (Китай). «Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующий чемпион мужского турнира — испанец Рафаэль Надаль.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
01 июня 2023, четверг. 13:00 МСК
Джулио Цеппьери
129
Италия
Джулио Цеппьери
Д. Цеппьери
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 6 5  
6 		6 4 7  
             
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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