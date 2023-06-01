Каспер Рууд вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Джулио Цеппьери
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Четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд (4) одержал победу над итальянским спортсменом Джулио Цеппьери (Q) в матче второго круга «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 4:6, 7:5 в пользу норвежца.
Матч продлился 3 часа 5 минут. Рууд два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Цеппьери девять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем раунде Открытого чемпионата Франции — 2023 Рууд сыграет с победителем противостояния Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина, Q) — Чжан Чжичжэнь (Китай). «Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующий чемпион мужского турнира — испанец Рафаэль Надаль.
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