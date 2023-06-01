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16-летняя Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос», уверенно обыграв Диан Парри

16-летняя Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос», уверенно обыграв Диан Парри
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143-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче второго круга соревнований представительницу Франции Диан Парри (79-й номер рейтинга WTA).

Игра завершилась победой российской теннисистки со счётом 6:1, 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Мирра Андреева ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде турнира «Большого шлема» во Франции Мирра Андреева сыграет с победительницей противостояния Юлия Грабер (Австрия) — Кори Гауфф (США).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
01 июня 2023, четверг. 14:55 МСК
Диан Парри
79
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Мирра Андреева
143
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
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