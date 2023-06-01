Виктор Янчук оценил шансы Рублёва в матче с Сонего в третьем круге «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о шансах на победу россиянина Андрея Рублёва в матче третьего круга «Ролан Гаррос» с итальянцем Лоренцо Сонего.
«Не показалось, что Андрею матч дался тяжело. Он добросовестно работает каждый матч, не делая разницы в соперниках — одинаково на всех настраивается. Подача у Андрея хорошая, разбрасывает мяч достаточно точно. Он показал свою игру и уверенно выиграл в матче с Муте.
С Сонего у Рублёва шансы 50 на 50. Сложный соперник. Всё решит характер. В этом отношении у Рублёва есть небольшой запас. По характеру он показал себя бойцом, играет до конца, до последнего мяча, борется и по-хорошему злится. У него есть игровая инициатива. У Рублёва неплохая подача и хорошо играет в темп. Будем верить, что при хорошей игре и форме у него есть шанс», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 1 июня 2023
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