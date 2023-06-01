Мирра Андреева прокомментировала выход в третий круг «Ролан Гаррос»
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143-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о выходе в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго круга турнира россиянка обыграла французскую теннисистку Диан Парри со счётом 6:1, 6:2.
«Конечно, не представляла, что через полгода после финала юниорского Australian Open буду здесь. В то время думала, что, наверное, буду играть на юниорском «Ролан Гаррос», но смогла квалифицироваться сюда и теперь буду играть в третьем раунде, чему очень рада.
Рада, что вы не видите, что я нервничаю. Сегодня немного потряхивало, потому что в соперницах была француженка и трибуны болели за неё. Старалась сосредоточиться на своей игре, и у меня получилось», — сказала Андреева после матча.
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