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Бернарда Пера впервые вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос», одолев сеяную теннисистку

Бернарда Пера впервые вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос», одолев сеяную теннисистку
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Американская теннисистка Бернарда Пера вышла в третий круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. В матче второго круга соревнований Пера нанесла поражение 22-й сеяной представительнице Хорватии Донне Векич со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

Пера трижды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 8 из 20 брейк-пойнтов. Векич подала пять эйсов, восемь раз ошиблась на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов.

Пера в шестой раз играет на Открытом чемпионате Франции. Никогда ранее ей не удавалось преодолеть барьер второго раунда соревнований.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Пера сыграет с представительницей Италии Элизабеттой Коччаретто.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
01 июня 2023, четверг. 15:20 МСК
Бернарда Пера
36
США
Бернарда Пера
Б. Пера
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 3
         
Донна Векич
22
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
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