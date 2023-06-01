Бернарда Пера впервые вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос», одолев сеяную теннисистку
Поделиться
Американская теннисистка Бернарда Пера вышла в третий круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. В матче второго круга соревнований Пера нанесла поражение 22-й сеяной представительнице Хорватии Донне Векич со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.
Пера трижды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 8 из 20 брейк-пойнтов. Векич подала пять эйсов, восемь раз ошиблась на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов.
Пера в шестой раз играет на Открытом чемпионате Франции. Никогда ранее ей не удавалось преодолеть барьер второго раунда соревнований.
За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Пера сыграет с представительницей Италии Элизабеттой Коччаретто.
Комментарии
- 1 июня 2023
-
18:43
-
18:36
-
18:26
-
18:08
-
17:52
-
17:49
-
17:47
-
17:09
-
17:07
-
16:57
-
16:53
-
16:40
-
16:40
-
16:30
-
16:28
-
16:25
-
16:11
-
16:10
-
16:06
-
16:04
-
15:59
-
15:55
-
15:24
-
15:00
-
14:54
-
13:57
-
13:36
-
13:19
-
12:40
-
12:18
-
12:15
-
11:28
-
11:11
-
11:07
-
10:40
Партнерский контент