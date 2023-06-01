Бернарда Пера впервые вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос», одолев сеяную теннисистку

Американская теннисистка Бернарда Пера вышла в третий круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. В матче второго круга соревнований Пера нанесла поражение 22-й сеяной представительнице Хорватии Донне Векич со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

Пера трижды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 8 из 20 брейк-пойнтов. Векич подала пять эйсов, восемь раз ошиблась на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов.

Пера в шестой раз играет на Открытом чемпионате Франции. Никогда ранее ей не удавалось преодолеть барьер второго раунда соревнований.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Пера сыграет с представительницей Италии Элизабеттой Коччаретто.