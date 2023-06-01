Янчук: Хачанов достоин выиграть у Коккинакиса и пройти дальше по сетке «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от предстоящей встречи Карена Хачанова с Танаси Коккинакисом в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023.

«Фактор усталости из-за предыдущего матча с Танаси может сказаться, но для это надо, чтобы был равный и напряжённый матч. Желательно четыре сета, а лучше, чтобы было пять сетов, тогда Карен будет иметь это преимущество, и усталость будет сказываться на игре соперника. Но это только способствующий фактор. По уровню и по классу игры Карен вполне достоин выиграть у Коккинакиса и пройти дальше по сетке «Ролан Гаррос». Хачанов находится на уровне восьмёрки, запас мастерства и прочности у него есть. Я верю в Карена. Если он будет уверенно и вдохновенно настроен, то покажет свою игру, которая высокого уровня. Шансы у Карена есть!» — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.