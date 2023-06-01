Альтмайер не смог сдержать слёз после того, как одолел Синнера на «Ролан Гаррос» — 2023
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79-я ракетка мира, 24-летний немецкий теннисист Даниэль Альтмайер не смог сдержать слёз после выхода в третий круг «Ролан Гаррос» — 2023.
Напомним, Альтмайер сенсационно одолел девятую ракетку мира, 21-летнего итальянца Янника Синнера (8). Встреча завершилась со счётом 6:7 (0:7), 7:6 (9:7), 1:6, 7:6 (7:4), 7:5. Стоит отметить, что в четвёртом сете немец отыграл подачу на матч, уйдя с двух матчболов при счёте 4:5.
Следующим соперником Альтмайера на «Ролан Гаррос» — 2023 станет бывшая третья ракетка мира болгарин Григор Димитров (28).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 49 600 000. Его действующим и 14-кратным чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, отказавшийся защищать прошлогодний титул.
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