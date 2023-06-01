Как же обидно! Упустив два сетбола, Карацев сломался и не смог установить рекорд на «РГ»

После невероятно успешного и прорывного сезона-2021 следующие почти полтора года превратились для Аслана Карацева в форменные мучения. Начав новый сезон с титула на турнире в Сиднее, в январе 2022-го российский теннисист не смог защитить полуфинал Открытого чемпионата Австралии, покинув Мельбурн на стадии третьего круга. С этого момента и начались глобальные проблемы в карьере спортсмена. С февраля прошлого года по середину апреля 2023-го он выиграл всего 20 матчей из 58, в результате чего закономерно опустился в мировом рейтинге из топ-15 за пределы топ-120.

В столь негативный период в карьере Карацева преследовали постоянные травмы, начались тренерские перестановки, и даже возник скандал с подозрениями в договорных матчах. В конце прошлого года 29-летний спортсмен возобновил сотрудничество со своим прежним тренером Егором Яцюком, под руководством которого Аслан два года назад и демонстрировал лучший теннис в своей жизни. Но легко можно было только всё разрушить, тогда как на постепенное восстановление былых кондиций потребовалось много времени.

Стремительного возвращения на прежний уровень не получилось. Карацев продолжал проигрывать и падать в рейтинге, что привело к необходимости пробиваться на престижные турниры через отборочные раунды.

Именно с победы в таком отборе и начала выправляться тяжелейшая ситуация, в которой оказался Аслан. Сначала россиянин прошёл квалификацию в Мюнхене, после чего впервые с января одержал победу уровня ATP. В Германии его остановил на тот момент №29 в мире Ботик ван де Зандсхулп, в итоге дошедший до финала и чуть не обыгравший датского топа Хольгера Руне. Но самый настоящий прорыв ждал Аслана уже на его следующем турнире.

На грунтовом «Мастерсе» в Мадриде Карацев снова преодолел предварительный отбор и впервые с весны-2021 выиграл семь матчей подряд – два в квалификации и пять в основе. На пути к полуфиналу он впервые с октября-2021 обыграл теннисиста топ-20 (Алекса де Минора, на момент матча 19-ю ракетку мира, в третьем круге), впервые с мая-2021 обыграл соперника из топ-10 (Даниила Медведева, третью ракетку мира, в четвёртом круге) и впервые в карьере оказался в четвёрке сильнейших на турнире серии «Мастерс».

Первый выход в карьере в полуфинал «Мастерса» принёс Карацеву серьёзные рейтинговые очки. Благодаря хорошим результатам в Испании россиянин вернулся в топ-100 мирового рейтинга, но в основную сетку «Ролан Гаррос» ему всё равно пришлось пробиваться через квалификацию, так как на момент заявки на французский мэйджор позиции Аслана были далеки от желаемых. С задачей по выходу в основу Аслан справился с блеском, не потеряв в квалификации ни одного сета за три матча.

Пробившись в основу, Карацев не остановился на достигнутом и в первом круге в четырёх сетах преодолел сопротивление австралийца Алексея Попырина (6:3, 6:7, 6:1, 6:2), благодаря чему вышел на 12-го сеяного турнира американца Фрэнсиса Тиафо. У 25-летнего американца в первом раунде не возникло никаких проблем в игре с сербом Филипом Краиновичем. Фрэнсис провёл на корте чуть больше двух часов, отдав за это время сопернику всего девять геймов – 6:3, 6:4, 6:2.

Раньше россиянин и американец ни разу друг с другом не играли, и личное знакомство соперники начали неспешно. Каждый из теннисистов уверенно держал подачу, выигрывая по 86% розыгрышей на первом мяче. Так продолжалось до счёта 3:2 в пользу Карацева, когда его соперник впервые в матче столкнулся с проблемами на своей подаче. Допустив двойную ошибку и потом пропустив мощный удар навылет, Тиафо получил 15:40 в своём гейме: первый брейк-пойнт американец отыграть сумел, но следом Аслан из сложнейшего положения роскошно с форхенда пробил по линии и сделал брейк.

Одного взятого гейма на приёме россиянину с лихвой хватило, чтобы уверенно забрать первый сет – 6:3 за 31 минуту на корте. Точка в партии получилась максимально эффектной, мяч после удара Аслана на сетболе приземлился точно на заднюю линию и, скользнув по ней, принёс россиянину победу в сете. Тиафо оставалось только очень недовольно поморщиться.

В начале второго сета Аслан быстро брейканул соперника, но в этот раз Фрэнсису удалось оперативно вернуться в игру. Уже в следующем гейме американец совершил обратный брейк под ноль, и борьба в партии завязалась. В сравнении со стартом матча в этот момент Аслану намного сложнее стали доставаться геймы на своей подаче. Он начал чаще ошибаться в розыгрышах, что моментально заметил его оппонент.

На приёме Тиафо начал откровенно делать ставку на стабильную игру, провоцируя Карацева на новые ошибки. Такая тактика принесла ему успех в восьмом гейме, когда, отыграв три брейк-пойнта (двойной и потом ещё одинарный) Аслан всё-таки дрогнул: досадной ошибкой в розыгрыше он подарил американцу четвёртый брейк-пойнт, на котором затем допустил двойную ошибку и потерял подачу. Тиафо получил прекрасную возможность закончить сет и ей легко воспользовался. Не отдав ни одного очка в последнем гейме, Фрэнсис оформил ответные 6:3 в сете.

С проблем на подаче Карацева начался и третий сет. Как и в прошлый раз, россиянин опять допустил двойную ошибку на брейк-пойнте, с ходу подарив Тиафо шанс развивать успех. В критический момент, когда игра явно начала уходить из рук россиянина, он очень своевременно сумел добавить и тут же отыграл подачу, на брейк-пойнте отлично выйдя к сетке.

Пережив заметный спад в игре, Аслан на какое-то время сумел стабилизировать подачу, став намного легче выигрывать свои геймы – из 13 следующих розыгрышей на подаче он выиграл 12. В свою очередь, уроженец Хайатсвилла постоянно оказывался под давлением, так как находился в положении отыгрывающегося в сете. В десятом гейме у Карацева даже было два шанса закончить партию в свою пользу, но Тиафо сумел отыграть оба сетбола.

Этот момент и оказал решающее значение на исход всего сета. И, как оказалось впоследствии, всего матча. Справившись со сложным испытанием, Тиафо получил позитивный импульс, тогда как Карацев явно психологически просел. Трижды собрав чужие ошибки, Фрэнсис заработал двойной брейк-пойнт, второй из которых он реализовал ювелирным обводящим ударом. Забрав чужую подачу, следом Тиафо уверенно взял свою и выиграл сет – 7:5.

За карьеру на «Ролан Гаррос» Карацев никогда не пробивался дальше второго круга. И по игре, которую он демонстрировал в последнее время, да и на протяжении большей части сегодняшнего матча установление личного рекорда в Париже смотрелось вполне выполнимой задачей. Но те нереализованные два сетбола сыграли с россиянином уж слишком злую шутку. После упущенного действительно очень хорошего шанса выиграть третий сет и последовавшей столь быстрой за это расплаты быстро прийти в себя Карацев не смог.

В первом же гейме четвёртого сета Фрэнсис снова сделал брейк на приёме и завоёванного преимущества в дальнейшем не упустил – 6:2. Окончательно добили интригу в матче две подряд двойные ошибки, которые допустил Аслан в концовке седьмого гейма. В нынешнем сезоне Тиафо восьмой раз приехал в столицу Франции для участия в «Ролан Гаррос» и впервые в жизни пробился в стадию третьего круга. Причём его результаты в Париже прогрессируют очень медленно, но планомерно. Первые шесть раз он проиграл в первом же матче, в прошлом году закончил путь во втором круге, а сейчас пробился в третий, где сыграет с победителем матча между немцем Александром Зверевым и словаком Алексом Молчаном.

Что касается россиянина, то, несмотря на вылет во втором круге, своё выступление в Париже он всё равно может занести себе в небольшой актив. Во-первых, Аслан начинал этот турнир из квалификации, и само попадание в основу уже стало для него локальным успехом, с учётом всех неприятностей последних полутора лет. А во-вторых, уроженец Москвы немного всё-таки улучшил результат в Париже относительного прошлого года (поражение в первом круге), что принесёт ему дополнительные очки в рейтинг. Сейчас для Карацева главное – это сохранять позитивную динамику выступлений и продолжать возвращаться на прежние позиции. В мужской же сетке «Ролан Гаррос – 2023» теперь осталось всего два россиянина – это Андрей Рублёв и Карен Хачанов, которые проведут свои матчи третьего круга завтра, 2 июня.