«Если бы съела весь торт, не могла бы бегать». Свёнтек — о дне рождения на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, как накануне, 31 мая, отметила свой день рождения на «Ролан Гаррос». Свёнтек исполнилось 22 года, и она получила большой торт от организаторов.

«Если бы я его весь съела, то, вероятно, не смогла бы сегодня бегать. Помимо торта, я также получила несколько небольших подарков от турнира, так что это было приятно, ценю это. Думаю, это хороший жест.

В прошлом году я даже не попробовала торт. В этом удалось, потому что это был мой выходной, поэтому съела его со своей командой. Мы вместе пообедали и немного отпраздновали, так что было весело.

Стояла ли «22» Тейлор Свифт на репите в последние 48 часов? В моей голове, конечно же. Мне всегда казалось, что моим любимым альбомом у Тейлор был «Red». Знаете, когда я была моложе и немного запуталась в жизни будучи подростком, то, слушая Тейлор Свифт, я не чувствовала себя одинокой. Кроме того, я выучила английский, слушая её песни, так что она всегда была мне близка», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Напомним, на пресс-конференции перед «Ролан Гаррос» Свёнтек заявила, что однажды хотела бы встретиться с американской певицей Тейлор Свифт.